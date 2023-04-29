Leipzig, Ozan Kabak'ı tek golle üzdü

Leipzig, Ozan Kabak'ın da forma giydiği maçta Hoffenheim'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Leipzig, Ozan Kabak'ı tek golle üzdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Nisan 2023 18:24
Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Leipzig, sahasında Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'daki maçı Leipzig, 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Leipzig'e galibiyeti getiren golü 28. dakikada Christopher Nkunku attı.

Hoffenheim'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından RB Leipzig, 54 puana yükseldi. Hoffenheim 29 puanda kaldı.

Leipzig, gelecek hafta Freiburg deplasmanına gidecek. Hoffenheim sahasında Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşacak.

Görsel Kaynak: Leipzig / Twitter

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
EN ÇOK YORUMLANANLAR

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery