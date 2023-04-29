Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Leipzig, sahasında Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'daki maçı Leipzig, 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Leipzig'e galibiyeti getiren golü 28. dakikada Christopher Nkunku attı.
Hoffenheim'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından RB Leipzig, 54 puana yükseldi. Hoffenheim 29 puanda kaldı.
Leipzig, gelecek hafta Freiburg deplasmanına gidecek. Hoffenheim sahasında Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşacak.
Görsel Kaynak: Leipzig / Twitter
Karşılaşmada Leipzig'e galibiyeti getiren golü 28. dakikada Christopher Nkunku attı.
Hoffenheim'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından RB Leipzig, 54 puana yükseldi. Hoffenheim 29 puanda kaldı.
Leipzig, gelecek hafta Freiburg deplasmanına gidecek. Hoffenheim sahasında Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşacak.
Görsel Kaynak: Leipzig / Twitter
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