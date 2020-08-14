Leipzig olmaz denileni yaptı! Yarı finaldeler

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Alman temsilcisi Red Bull Leipzig ile İspanyol devi Atletico Madrid karşı karşıya geldi.



Koronavirüs önlemleri sebebiyle Portekiz'deki Estadio Jose Alvalade Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmayı Red Bull Leipzig 2-1 kazanarak yarı finale yükselmeyi başardı.



Karşlaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken sessizliği bozzan gol 50. dakikada Leipzig adına Daniel Olmo'dan geldi. Yenik duruma düştükten sonra ataklarını sıklaştıran Atletico Madrid'de 58. dakikada Joao Felix oyuna girdi, 71. dakikada ise kendisine yapılan penaltıyı gole çevirerek maça dengeyi getirdi. Dakikalar 88'i gösterdiğinde ise sahneye çıkan Tyler Adams, Leipzig'i bir kez daha öne geçirerek skoru 2-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Leipzig yarı finale adını yazdıran taraf oldu.



Kalan dakikalarda Atletico Madrid gol atamayınca Çeyrek Final'de elenmiş oldu. Red Bull Leipzig ise tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi.



