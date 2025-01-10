Leipzig, Noah Okafor ile anlaşmaya vardı

Bundesliga ekibi RB Leipzig, takıma yapılacak takviyeler için harekete geçti.



Fabrizio Romano'nun haberine göre Leipzig, Milan forması giyen 24 yaşındaki yıldız Noah Okafor ile sözlü anlaşma sağlandığını belirtti.



KİRALAMA VE SATIN ALMA OPSİYONU DETAYLARI



Transferin detaylarına göre, anlaşma ücretli kiralama şeklinde olacak. RB Leipzig'in Milan'a yaklaşık 1-1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği ve sözleşmede 25-28 milyon Euro arasında bir satın alma opsiyonu yer alacağı belirtildi.



PERFORMANSI



İsviçreli oyuncu Milan formasıyla çıktığı 17 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.