Leipzig MANU'yu evinde devirdi

Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. maçında Leipzig, Manchester United'ı konuk etti.



Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmayı Leipzig 3-2 kazanarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.



Karşılaşmanın 2. dakikasında Angelino'nun golüyle öne geçen Leipzig 13. dakikada Haidara ile skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı Alman temsilcisinin üstünlüğü ile biitti.



İkinci yarının 69. dakikasında Justin Kluivert'ın golüyle skoru 3-0'a taşıyan Leipzig'e Manchester United'ın yanıtları ise 80. dakikadan sonra geldi. Kazanılan penaltı vuruşunu Bruno Fernandes gole çevirirken 82'de Pogba farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Leipzig adını bir üst tura yazdırmayı başardı.



Bu sonucun ardından Leipzig 12 puana yükselerek grup liderliğini sürdürdü. Manchester United ise 9 puanda kaldı, PSG'nin averajı daha yüksek olması nedeniyle 3. sırayı aldı ve Başakşehir maçı bitmesine gerek kalmadan Leipzig ve PSG tur atlayan takımlar oldu.



