Leipzig-Manchester City maçından sonra formasını bağışladı: "Türkiyem için"

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda RB Leipzig, Manchester City ile karşı karşıya gelirken maçın hakemi Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük, karşılaşma sonrası 'Türkiyem için' notuyla formasını depremzedelere bağışladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Leipzig-Manchester City maçından sonra formasını bağışladı: 'Türkiyem için'
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23 Şubat 2023 10:05
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda RB Leipzig, Manchester City ile karşı karşıya geldi. 1-1 berabere biten karşılaşmayı yöneten Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ten jest geldi.

Skorer'den Nergis Aşkın'ın özel haberine göre, hakem Gözübüyük mücadelede giydiği formayı Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen depremzedelere bağışladı.

"TÜRKİYEM İÇİN"

Gözübüyük konuyla ilgili olarak 'Türkiyem için' notunu düştü. 

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