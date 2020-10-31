Leipzig, liderlik koltuğunu bıraktı!

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Mönchengladbach ile RB Leipzig karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Leipzig, liderlik koltuğunu bıraktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2020 22:28
Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Mönchengladbach ile RB Leipzig karşılaştı. Mönchengladbach maçı 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Mönchengladbach'ın golü 60. dakikada Hannes Wolf'tan geldi.

ZİRVEDEN DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte Borussia Mönchengladbach, puanını 11'e yükseltti. RB Leipzig ise 13 puanda kalarak zirveyi Bayern Münih'e bıraktı.

RB Leipzig, Bundesliga'nın 7. haftasında sahasında Freiburg ile karşılaşacak. Mönchengladbach ise aynı haftada Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek.

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için