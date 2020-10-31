Leipzig, liderlik koltuğunu bıraktı!

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Mönchengladbach ile RB Leipzig karşılaştı. Mönchengladbach maçı 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Mönchengladbach'ın golü 60. dakikada Hannes Wolf'tan geldi.
ZİRVEDEN DÜŞTÜ
Bu sonuçla birlikte Borussia Mönchengladbach, puanını 11'e yükseltti. RB Leipzig ise 13 puanda kalarak zirveyi Bayern Münih'e bıraktı.
RB Leipzig, Bundesliga'nın 7. haftasında sahasında Freiburg ile karşılaşacak. Mönchengladbach ise aynı haftada Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek.
Karşılaşmada Mönchengladbach'ın golü 60. dakikada Hannes Wolf'tan geldi.
ZİRVEDEN DÜŞTÜ
Bu sonuçla birlikte Borussia Mönchengladbach, puanını 11'e yükseltti. RB Leipzig ise 13 puanda kalarak zirveyi Bayern Münih'e bıraktı.
RB Leipzig, Bundesliga'nın 7. haftasında sahasında Freiburg ile karşılaşacak. Mönchengladbach ise aynı haftada Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek.