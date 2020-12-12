Leipzig, ilk yarıda Bremen'in fişini çekti

Bundesliga'nın 11. haftasında RB Leipzig ile Werder Bremen karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Leipzig, ilk yarıda Bremen'in fişini çekti
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12 Aralık 2020 19:24
Bundesliga'nın 11. haftasında RB Leipzig ile Werder Bremen, Red Bull Arena'da karşılaştı. Ev sahibi maçı 2-0 kazandı.

Karşılaşmada Leipzig'in golleri; 26. dakikada Sabitzer ve 41. dakikada Olmo'dan geldi.

SÖRLOTH SONRADAN GİRDİ

Leipzig'de Alexander Sörloth, 72. dakikada Haidara'nın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Leipzig, puanını 24'e yükseltti ve zirve yarışında önemli adım attı. Werder Bremen ise 11 maç sonunda 11 puanda kaldı.

Leipzig, Bundesliga'nın 12. haftasında Hoffenheim deplasmanına gidecek. Werder Bremen ise aynı haftada sahasında Dortmund ile karşılaşacak.



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