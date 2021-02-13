Leipzig ilk yarıda 3 puanı aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig sahasında Augsburg'u 2-1 mağlup etti.
Leipzig, Bundesliga'nın 21. haftanın açılış maçında Red Bull Arena'da Augsburg'u konuk etti.
Ev sahibi ekip ilk yarıyı 38. dakikada penaltıdan Dani Olmo ve 43. dakikada Christopher Nkunku'nun golleriyle 2-0 önde tamamladı.
Augsburg 77. dakikada penaltıdan Daniel Caligiuri ile bulduğu golle skoru 2-1 yaptı.
Karşılaşmada kalan bölümde gol olmayınca Leipzig müsabakandan 2-1 galip ayrıldı.
Leipzig bu galibiyetle puanını 44'e çıkarırken Augsburg 22 puanda kaldı.
Leipzig, Bundesliga'nın 21. haftanın açılış maçında Red Bull Arena'da Augsburg'u konuk etti.
Ev sahibi ekip ilk yarıyı 38. dakikada penaltıdan Dani Olmo ve 43. dakikada Christopher Nkunku'nun golleriyle 2-0 önde tamamladı.
Augsburg 77. dakikada penaltıdan Daniel Caligiuri ile bulduğu golle skoru 2-1 yaptı.
Karşılaşmada kalan bölümde gol olmayınca Leipzig müsabakandan 2-1 galip ayrıldı.
Leipzig bu galibiyetle puanını 44'e çıkarırken Augsburg 22 puanda kaldı.