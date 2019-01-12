MAÇIN YAYINCISI HALA AÇIKLANMADI

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Galatasaray, Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.Almanya'nın Leipzig kentindeki Red Bull Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak.Cim-Bom, karşılaşma içini cuma günü Almanya'ya uçtu. Galatasaray'ın 2017-2018 sezonu öncesi Armindo Bruma'yı Lepizig'e satışıyla ilgili anlaşmada, iki takımın özel bir maç oynaması maddesi de yer almıştı.Bu arada G.Saray dün akşam Leipzig tesislerinde bir idman yaptı. İdmana gelen Bruma, Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.Karşılaşmanın şimdilik yayıncısı ile ilgili açıklama yapılmadı. Gstv'nin mücadeleyi canlı verme ihtimali bulunuyor.Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Emre Taşdemir.