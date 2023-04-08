Leipzig'e üç puan için tek gol yetti

Bundesliga'nın 27. haftasında Red Bull Leipzig, deplasmanda Hertha Berlin'e konuk oldu.
Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Leipzig 1-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.
Karşılaşmada Red Bull Leipzig'e galibiyeti getiren tek golü 40. dakikada Haidara kaydetti. Hertha Berlin'de Tolga Ciğerci, 63 dakika görev yaparken takımının mağlubiyetine engel olamadı.
Bu sonucun ardından Red Bull Leipzig, 48 puana yükselirken Hertha Berlin ise 22 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı.
Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Leipzig 1-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.
Karşılaşmada Red Bull Leipzig'e galibiyeti getiren tek golü 40. dakikada Haidara kaydetti. Hertha Berlin'de Tolga Ciğerci, 63 dakika görev yaparken takımının mağlubiyetine engel olamadı.
Bu sonucun ardından Red Bull Leipzig, 48 puana yükselirken Hertha Berlin ise 22 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı.
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