Leipzig'e üç puan için tek gol yetti

Bundesliga'nın 27. haftasında Red Bull Leipzig, Hertha Berlin'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Leipzig'e üç puan için tek gol yetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Nisan 2023 21:34
Bundesliga'nın 27. haftasında Red Bull Leipzig, deplasmanda Hertha Berlin'e konuk oldu.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Leipzig 1-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Karşılaşmada Red Bull Leipzig'e galibiyeti getiren tek golü 40. dakikada Haidara kaydetti. Hertha Berlin'de Tolga Ciğerci, 63 dakika görev yaparken takımının mağlubiyetine engel olamadı.

Bu sonucun ardından Red Bull Leipzig, 48 puana yükselirken Hertha Berlin ise 22 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery