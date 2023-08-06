Leipzig'e 240 milyon euroluk gelir

Leipzig, yaz Transfer döneminde en fazla bonservis geliri elde eden takımlardan biri.



Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Bundesliga ekibi, 10 oyuncuyla yollarını ayırırken 6 oyuncusunu kiralık olarak başka takımlara gönderdi.



Son olarak Josko Gvardiol'un transferi için Manchester City ile anlaşan Leipzig, bu transferden 90 milyon euro gelir elde etti.



Yaz transfer döneminde Dominik Szoboszlai ve Christopher Nkunku'yu da Premier Lig'e gönderen Bundesliga temsilcisi, bu iki transferden kasasına 130 milyon euro koydu.



Liverpool Dominik Szoboszlai'yi kadrosuna katarken Chelsea Christoher Nkunku ile anlaşma sağladı.



Alexander Sorloth'un Villareal'e transferinden 10 milyon euro gelir elde eden Leipzig, Tom Krauss için Mainz'la 5 milyon euro karşılığında anlaştı. Angelino'nun Galatasaray'a kiralanmasından 1.5 milyon euro kazanan Alman ekibi, Marcel Halstenberg transferinden 700 bin euro kazanç sağladı.



Böylece Leipzig, bu yaz transfer döneminde yollarını ayırdığı isimlerden 240.7 milyon euro gelir elde etti.



8 TRANSFER AÇIKLANDI



Leipzig, yeni sezon öncesinde 8 isimle kadrosunu güçlendirdi.



Lens'ten Lois Openda için 43 milyon euro ödeyen Leipzig, Christoph Baumgartner ve Benjamin Sesko transferinde toplam 48, Nicolas Seiwald transferi için 20 milyon euro ödeme yaptı.



Paris Saint Germain'den takıma katılan El Chadaille Bitshiabu içinse Fransız ekibiyle 15 milyon euro karşılığında anlaşmaya varıldı. Leopold Zingerle'yi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Leipzig, Xavi Simmons ve Fabio Carvalho'yu sezon sonuna kadar kiraladı.



Bu transferlerin ardından Leipzig, transferler için toplam 126 milyon euro ödeme yaptı.



SEZONA KUPAYLA BAŞLAYABİLİRLER



Bundesliga'da yeni sezon öncesinde Leipzig, Almanya Süper Kupası finalinde Bayern Münih'le karşılaşacak.



Leipzig ve Bayern Münih arasında oynanacak final mücadelesi 12 Ağustos Cumartesi günü TSİ 21.45'te oynanacak.



Leipzig, Bundesliga'da yeni sezonun ilk maçına 19 Ağustos'ta Bayer Leverkusen deplasmanında çıkacak.



