Leipzig, Dortmund'u kupa dışına itti

Almanya Kupası çeyrek finalinde Red Bull Leipzig ile Dortmund karşı karşıya geldi.
Red Bull Arena'da oynanan maçı Leipzig 2-0 kazandı ve tur atlayan taraf oldu.
Karşılaşmada Red Bull Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Timo Werner ile 90+8. dakikada Willy Orban kaydetti.
Almanya Kupası'nda RB Leipzig'in yanı sıra Eintracht Frankfurt, Freiburg ve Stuttgart yarı finalde kozlarını paylaşacak.
Red Bull Arena'da oynanan maçı Leipzig 2-0 kazandı ve tur atlayan taraf oldu.
Karşılaşmada Red Bull Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Timo Werner ile 90+8. dakikada Willy Orban kaydetti.
Almanya Kupası'nda RB Leipzig'in yanı sıra Eintracht Frankfurt, Freiburg ve Stuttgart yarı finalde kozlarını paylaşacak.
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