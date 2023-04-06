Leipzig, Dortmund'u kupa dışına itti

Almanya Kupası'nda Red Bull Leipzig, sahasında Dortmund'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Leipzig, Dortmund'u kupa dışına itti
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06 Nisan 2023 00:21
Almanya Kupası çeyrek finalinde Red Bull Leipzig ile Dortmund karşı karşıya geldi.

Red Bull Arena'da oynanan maçı Leipzig 2-0 kazandı ve tur atlayan taraf oldu.

Karşılaşmada Red Bull Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Timo Werner ile 90+8. dakikada Willy Orban kaydetti.

Almanya Kupası'nda RB Leipzig'in yanı sıra Eintracht Frankfurt, Freiburg ve Stuttgart yarı finalde kozlarını paylaşacak.

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