UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 3. hafta maçında RB Leipzip sahasında Celtic ile karşı karşıya geldi. Alman temsilcisi sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Karşılaşmada RB Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Christopher Nkunku ile 64 ve 77. dakikalarda Andre Silva kaydetti. Karşılaşmada konuk Celtic'in tek golü ise 47. dakikada Jota'dan geldi.



Bu sonucun ardından Leipzig bu sezon ilk kez kazandı ve puanını 3 yaptı. Celtic, 1 puanda kaldı.



Grubun bir sonraki haftasında iki ekip, Celtic'in ev sahipliğinde İskoçya'da karşılaşacak.





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