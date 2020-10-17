Leipzig deplasmanda rahat kazandı

Bundesliga'nın 4. haftasında Augsburg ile RB Leipzig, WWK Arena'da karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi maçı 2-0 kazandı.



Karşılaşmada Leipzig'in gollerini 45. dakikada Angelino ve 66. Poulsen kaydetti.



Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da geçiren Alexander Sörloth, 90. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte Leipzig puanını 10'a yükseltti. Augsburg ise 7 puanda kaldı.



SIRADA BAŞAKŞEHİR MAÇI



Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, 20 Ekim'de RB Leipzig'e konuk olacak.



Leipzig, Bundesliga'nın 5. haftasında Hertha Berlin ile karşılaşacak. Augsburg ise Leverkusen deplasmanına gidecek.



