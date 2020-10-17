Leipzig deplasmanda rahat kazandı

Bundesliga'nın 4. haftasında Augsburg ile RB Leipzig, WWK Arena'da karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi maçı 2-0 kazandı.
Karşılaşmada Leipzig'in gollerini 45. dakikada Angelino ve 66. Poulsen kaydetti.
Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da geçiren Alexander Sörloth, 90. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte Leipzig puanını 10'a yükseltti. Augsburg ise 7 puanda kaldı.
SIRADA BAŞAKŞEHİR MAÇI
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, 20 Ekim'de RB Leipzig'e konuk olacak.
Leipzig, Bundesliga'nın 5. haftasında Hertha Berlin ile karşılaşacak. Augsburg ise Leverkusen deplasmanına gidecek.
Karşılaşmada Leipzig'in gollerini 45. dakikada Angelino ve 66. Poulsen kaydetti.
Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da geçiren Alexander Sörloth, 90. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte Leipzig puanını 10'a yükseltti. Augsburg ise 7 puanda kaldı.
SIRADA BAŞAKŞEHİR MAÇI
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, 20 Ekim'de RB Leipzig'e konuk olacak.
Leipzig, Bundesliga'nın 5. haftasında Hertha Berlin ile karşılaşacak. Augsburg ise Leverkusen deplasmanına gidecek.