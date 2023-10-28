Bundesliga 9. hafta maçında Leipzig, sahasında Köln ile karşılaştı.



Red Bull Arena'da oynanan maçı Leipzig 6-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Werner, 40 ve 45+3. dakikada Openda, 43. dakikada Raum, 88. dakikada Sesko ve 90+1. dakikada Baumgartner kaydetti.



Alınan bu sonuçla birlikte Leipzig puanını 20'ya çıkardı. Köln ise 4 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Köln, Augsburg ile karşılaşacak. Leipzig ise Mainz deplasmanına gidecek.



