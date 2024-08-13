Leipzig'den 21 milyon euroluk transfer!

RB Leipzig, Club Brugge'den 2005 doğumlu kanat oyuncusu Antonio Nusa'yı kadrosuna kattı.

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Leipzig'den 21 milyon euroluk transfer!
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13 Ağustos 2024 16:26
Son güncelleme 13 Ağustos 2024 16:27
Leipzig, transfer çalışmaları kapsamında dikkat çeken bir isimle imzaladı.

Alman ekibi, Club Brugge'den 2005 doğumlu kanat oyuncusu Antonio Nusa'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

7 numara formanın verildiği Nusa ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

21 MİLYON EURO VERİLDİ

Basına yansıyan haberlerde Leipzig'in oyuncu için Belçika ekibine 21 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.

19 yaşındaki Norveçli oyuncu, Belçika ekibiyle 86 maça çıktı ve 7 gol, 6 asist yaptı.

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