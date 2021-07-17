Leipzig'de Sörloth "ayrılığa yaklaşıyor"

RB Leipzig Teknik Direktörü Jesse Marsch, Sörloth'un geleceğiyle ilgili yeni bir mesaj verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Leipzig'de Sörloth 'ayrılığa yaklaşıyor'
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17 Temmuz 2021 20:09
Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan ve geleceğiyle ilgili RB Leipzig'in vereceği karar beklenen Alexander Sörloth için teknik direktörü Jesse Marsch'tan yeni açıklamalar bulundu.

Marsch, transfer döneminde her şeyin olabileceğini belirterek ayrılığın da muhtemel olduğunu kaydetti ve "Alexander iyi bir karakter, her gün çalışmaya yüzde yüz ile geliyor. Fit ve pozitif. Ancak transfer döneminde ne olacağını göreceğiz, henüz takımla ilgili çalışmalarımızı noktalamadık" dedi.

HAZIRLIK MAÇINDA ETKİSİZ KALDI

Takımdaki kaderini belirleyecek hazırlık maçlarına çıkan Alexander Sörloth, ilk sınavında sessiz kaldı.

AZ Alkmaar'ı Samardzic'in golüyle 1-0 yendikleri maçta forma giyen Norveçli yıldız, kendisini gösteremedi.

Öte yandan Alman basını, Andre Silva ve Brian Brobbey'in Sörloth'un önünde yer aldığını belirtirken, ayrılık ihtimalinin çok güçlü olduğunu belirtti.




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