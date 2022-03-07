Leipzig'de parladı, Bayern Münih kapıyor!

Bayern Münih, RB Leipzig'in Fransız yıldızı Christopher Nkunku'yu transfer etmek için harekete geçti.



Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih, Almanya'da yıldızını parlatan Nkunku için şimdiden temaslara geçtiği ve oyuncunun aklını çeldiği belirtildi. Birçok takımın da istediği Fransız yıldız için Bayern'in en ön sırada olduğu ve transferin sezon sonunda gerçekleşmesinin yüksek ihtimal olduğu kaydedildi.



YILDIZI NAGELSMANN İLE PARLADI



2019 yazında Paris Saint-Germain'den 13 milyon euro bonservis bedeliyle RB Leipzig'e transfer olan 24 yaşındaki Nkunku, özellikle şu an Bayern Münih'te çalışan dönemin RB Leipzig teknik direktörü Julian Nagelsmann ile yıldızını parlattı.



37 MAÇTA 38 GOLLÜK ETKİ



Ofansif orta saha olarak oynayan Christopher Nkunku, bu sezon oynadığı 37 resmi maçta 25 gol atıp 13 asist yaptı.





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