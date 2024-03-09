Almanya Bundesliga 25. hafta maçında Leipzig, sahasında Darmstadt 98 ile karşılaştı.



Red Bull Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Thomas Isherwood (k.k.), 50. dakikada ise Christoph Baumgartner kaydetti.



Leipzig'de Fenerbahçeli eski futbolcu Elif Elmas, maça 11'de başladı ve 46. dakikada yerini Baumgartner'e bıraktı.



Leipzig bu galibiyetle ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Darmstadt'ın galibiyet hasreti 18 maça çıktı.



Bu sonuçla Leipzig puanını 46'ya çıkardı. Konuk ekip ise 13 puanla son sırada kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Leipzig, Köln'e konuk olacak. Darmstadt ise Bayern Münih'i ağırlayacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU