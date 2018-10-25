UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. hafta maçında Red Bull Leipzig, Almanya'da konuk ettiği Celtic'i 2-0 mağlup etti ve grupta 2. galibiyetini aldı.
Red Bull Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Matheus Cunha ve 35. dakikada Bruma kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Leipzig, puanını 6'ya çıkarttı ve grupta 2. sıradaki yerini korudu. Celtic ise üst üste 2. yenilgisini alarak 3 puan ile 3. sırada kaldı.
8 Kasım tarihinde Celtic, İskoçya'da Red Bull Leipzig'i konuk edecek.
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Red Bull Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Matheus Cunha ve 35. dakikada Bruma kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Leipzig, puanını 6'ya çıkarttı ve grupta 2. sıradaki yerini korudu. Celtic ise üst üste 2. yenilgisini alarak 3 puan ile 3. sırada kaldı.
8 Kasım tarihinde Celtic, İskoçya'da Red Bull Leipzig'i konuk edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın