Leipzig - Başakşehir maçında 999 seyirci

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde eden Medipol Başakşehir, H Grubu ilk maçında salı günü Almanya temsilcisi Leipzig'e konuk olacak.



Başakşehir'i ağırlayacak olan Leipzig, karşılaşmaya 999 seyirci alınacağını açıkladı.



Alınan tavsiye üzerinde bölgede koronavirüs vakalarının artış gösterdiği ve bu yüzden karşılaşmaya sadece 999 seyircinin statta olacağı vurgulandı



