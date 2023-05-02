Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında Freiburg ile Leipzig karşı karşıya geldi. Leipzig, karşılaşmadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Karşılaşmada Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Dani Olmo, 14. dakikada Benjamin Henrichs, 37 ve 90. dakikada penaltıdan Dominik Szoboszlai ve 45. dakikada Christoper Nkunku attı. Freiburg'un tek golü ise 75. dakikada Michael Gregoritsch'ten geldi.



Leipzig'de Josko Gvardiol, 58. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Leipzig, Almanya Kupası'nda finale yükseldi. Freiburg, kupaya veda etti.



Leizig'in finaldeki rakibi Stuttgart - Eintracht Frankfurt maçının galibi olacak.



Görsel Kaynak: RB Leipzig / Twitter





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