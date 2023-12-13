Leipzig 2 golle Şampiyonlar Ligi'nde yola devam etti

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında Leipzig, sahasında Young Boys'u 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Leipzig 2 golle Şampiyonlar Ligi'nde yola devam etti
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13 Aralık 2023 22:35
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu altıncı hafta maçında Leipzig ile Young Boys karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan maçı Leipzig 2-1 kazandı.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Benjamin Sesko ile 56. dakikada Emil Forsberg kaydetti. Young Boys'un tek golü 53. dakikada Ebrima Colley'den geldi.

Bu sonuçla birlikte puanını 12 yapan Leipzig, grubu ikinci sırada noktalayarak yoluna devam etti. Young Boys, 4 puanda kaldı ve grubu üçüncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitti.

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