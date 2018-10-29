İngiltere'de Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha helikopter kazasında hayatını kaybetti. Bu olay dünya futbol gündeminde der.in bir sarsıntı yaratırken, kulüp sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nın yanı sıra helikopterde bulunan ve hayatını kaybeden diğer dört kişinin kimlikleri belli oldu.Helikopter kazasının ardından pilot Eric Swaffer, kahraman olarak hafızalarda kalacak. Görgü tanıklarına göre Eric Swaffer, King Power Stadı'nda insanların olduğu o anda büyük bir çaba sarf ederek helikopterin hemen yan tarafta bulunan otoparka inmesini sağladı. Ölü sayısının artmasına ya da statta büyük bir yıkım yaşanmasının önüne geçen Eric Swaffer, 20 yıllık pilotluk kariyerinde İngiltere Kraliyet Ailesi ve birçok ünlü isim için çalıştı.Pilot ve Eric Swaffer'in kız arkadaşı olan Izabela Roza Lechowicz, helikopter kazasında hayatını kaybetti. Beraber çalışan ve dünyanın dört bir yanına birlikte uçan çift bu durum için çok şanslı olduklarını dile getirmişti. Polonya kökenli olan Izabela Roza Lechowicz için Polonya Büyükelçiliği "Harika Pilot" şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Ayrıca Izabela Roza Lechowicz, "İngiltere'de Polonyalılara ilham veren Olağanüstü Kadınlar' listesinde de yer almıştı.Kulüp sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nın arkadaşı ve personeli olan Nusara Suknamai, 2005 yılında Taylanda Kainat Güzeli yarışmasında ikinci oldu ve 'Miss Fotojenik' ödülünü aldı. Sıkça Leicester City maçlarına giden Nusara Suknamai, İngiliz ekibinde forma giyen yıldız isimlerle olan fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşırdı.Vichai Srivaddhanaprabha'nın sağ kolu olarak bilinen Kaveporn Punpare, helikopter kazasından hayatını kaybeden isimlerinden oldu. Leicester City ve Srivaddhanaprabha için çalışan Kaveporn Punpare ile ilgili çok fazla bilgi olmasa da lakabının 'Golf' olduğu İngiliz basınında paylaşıldı.