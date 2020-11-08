İngiltere Premier Lig'de 8. hafta maçında Leicester City ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Leicester City oldu.



Leicester City'ye galibiyeti getiren golü 15. dakikada penaltıdan Jamie Vardy kaydetti. Bu sezon ligdeki 7. maçında 8. golünü atan Jamie Vardy, 39. dakikadaki penaltı vuruşundan yararlanamadı.



Öte yandan geçen sezonun başından bu yana hiçbir oyuncu Jamie Vardy'den daha fazla Premier League golü atamadı. (31)



Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemezken, Cengiz Ünder ise yedek başladığı mücadele şans bulamadı.



Bu galibiyetin ardından Leicester City puanını 18'e yükseltirken, Wolverhampton 13 puanda kaldı.



Milli aranın ardından Leicester City, Liverpool'a konuk olacak. Wolverhampton, Southampton'ı ağırlayacak.



