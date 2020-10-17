Leicester'dan Slimani'ye ikinci şans

2016 yılında Leicester City'e transfer edilen Islam Slimani, dikiş tutturamayınca aralarında Fenerbahçe'nin de olduğu takımlara kiralandı.



Fenerbahçe'den sonra Monaco'ya kiralanan Cezayirli golcü burada kendisini yeniden buldu ve İngiltere'de ikinci bir şansı hak etti.



PREMIER LİG KADROSUNDA



Leicester City, 32 yaşındaki Slimani'yi 25 kişilik Premier Lig kadrosuna dahil etti. Brendan Rodgers, Slimani'yi yedek kuvvet olarak sezon içerisinde kullanmayı düşünüyor.



"KİRAYA VERMEYECEĞİZ"



Brendan Rodgers, Cezayirli forvet için yaptığı açıklamada; "Onun için takımda bir rol var. Slimani sevdiğim bir oyuncu ama benim için bir numara olmayacaktı. Kesinlikle kiraya verilmeyecek. Monaco'dayken gördüm ki, bize katkı sağlayabileceği çok şey var." dedi.



Slimani'nin Leicester City ile olan sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor.



