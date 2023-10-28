Championship 14. hafta maçında Leicester City, deplasmanda Queens Park Rangers ile karşılaştı.



Loftus Road'da oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı. Leicester'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Mavididi, 80. dakikada ise Winks kaydetti. QPR'nin tek golü 40. dakikada Dozzell'den geldi.



Alınan bu sonucun ardından Leicester puanını 39'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. QPR ise 8 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Leicester, 25 puanla 3. sırada yer alan Leeds United ile karşılaşacak. QPR ise Rotherham ile oynayacak.



