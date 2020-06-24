Leicester, Slimani'nin fiyatını belirledi: 8 milyon euro

Monaco'nun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı sonrası Olimpik Marsilya, Islam Slimani için harekete geçti ve kulübü Leicester'dan 8 milyon euroluk bonservis talebi geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Leicester, Slimani'nin fiyatını belirledi: 8 milyon euro
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24 Haziran 2020 17:55
2018/19 sezonunu Fenerbahçe'de geçiren ancak beklentilerin çok altında kalan Islam Slimani, Monaco'da geçirdiği başarılı sezonun ardından Olimpik Marsilya'nın gündemine girdi.

Le10Sport'ta yer alan habere göre; Monaco, 31 yaşındaki forvet oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak Leicester'a geri dönecek. Slimani için yeni kulüp arayan menajeri, Olimpik Marsilya'ya oyuncusunu teklif etti.

Gelecek sezon için kaliteli bir forvet arayan Olimpik Marsilya, Islam Slimani için gelen bu öneri üzerine harekete geçti. Leicester'ın 8 milyon euro bonservis talep etmesi üzerine Marsilya cephesi bekleme kararı aldı.

UEFA'dan FFP cezası alan Olimpik Marsilya, oyuncularına gelecek transfer teklifleri sonrası bütçe oluşursa Slimani transferine nokta koymaya çalışacak.

Islam Slimani, bu sezon Ligue 1'de çıktığı 18 maçta 9 gol atıp 7 asist yaptı.



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