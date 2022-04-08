Leicester-PSV maçında gol sesi çıkmadı

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Leicester City, sahasında PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi.
King Power Stadium'da oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Leicester City'de 44. dakikada Drewsbury-Hall'un ceza sahasına çevirdiği topta Barnes'in gelişine vuruşu direkten oyun alanına döndü.
Leicester City'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü kadroda yer almadı.
Karşılaşmanın rövanşı 14 Nisan Perşembe günü oynanacak.
King Power Stadium'da oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Leicester City'de 44. dakikada Drewsbury-Hall'un ceza sahasına çevirdiği topta Barnes'in gelişine vuruşu direkten oyun alanına döndü.
Leicester City'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü kadroda yer almadı.
Karşılaşmanın rövanşı 14 Nisan Perşembe günü oynanacak.