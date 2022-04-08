Leicester-PSV maçında gol sesi çıkmadı

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Leicester City, sahasında PSV Eindhoven ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Leicester-PSV maçında gol sesi çıkmadı
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07 Nisan 2022 23:52
UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Leicester City, sahasında PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi.

King Power Stadium'da oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Leicester City'de 44. dakikada Drewsbury-Hall'un ceza sahasına çevirdiği topta Barnes'in gelişine vuruşu direkten oyun alanına döndü.

Leicester City'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü kadroda yer almadı.

Karşılaşmanın rövanşı 14 Nisan Perşembe günü oynanacak.

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