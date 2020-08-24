Leicester, Nampalys Mendy'nin sözleşmesini uzattı!

Premier Lig takımlarından Leicester City, Nampalys Mendy'nin sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; lcfc.com
Leicester, Nampalys Mendy'nin sözleşmesini uzattı!
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24 Ağustos 2020 16:05
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Fransız futbolcu Nampalys Mendy'nin sözleşmesini yeniledi.

Leicester City Kulübü, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Mendy'nin bu sezon biten sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Daha önce ülkesinin Monaco ve Nice takımlarında oynayan Mendy, 2016'da Leicester City'ye transfer olmuştu.

Mendy, şu ana kadar Leicester City formasıyla 49 resmi maçta görev yaptı.

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