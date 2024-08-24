Leicester, Jordan Ayew'i transfer etti!

Premier Lig'e tekrar yükselen Leicester City, dikkat çeken bir transferi bitirdi.



Kulüpten yapılan açıklamada, Crystal Palace forması giyen Jordan Ayew'in transfer edildiği belirtildi.



İngiliz ekibinin, Palace'a 5,9 milyon euro bonservis ödeyeceği ifade edildi. Ayrıca bu rakamın bonuslarla 8,8 milyon euroya yükselebileceği aktarıldı.



Palace'ta 212 maça çıkan 32 yaşındaki golcü, 23 kez fileleri havalandırdı ve 22 de asist yaptı.





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