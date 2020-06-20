Leicester ile Watford, 90'dan sonra açıldı

Premier Lig'in 30. haftasında Watford ile Leicester City, Vicarage Road Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona erdi.Mücadelede Leicester'in golü 90. dakikada Leicester City'nin sol beki Ben Chilwell'den geldi. Watford'un golü ise; 90+1'de Craig Dawson'dan geldi.90. dakikada Ben Chilwell ceza sahasının sol kenarında topla buluştu ve köşeye yaptığı düzgün vuruşla topa ağlara gönderdi. 90+1'de harika bir rövaşata vuruşu çıkaran Craig Dawson, kümede kalma yolunda takımına hayat öpücüğü verdi.Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, mücadelede 90 dakika forma giydi.Bu sonuçla beraber kümede kalma savaşı veren Watford, 28 puanla 16. sırada kaldı. Watford, 31. haftada Burnley deplasmanına çıkacak.Leicester City ise maçın ardından; puanını 56'ya yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Şampiyonlar Ligi yarışı veren Tilkiler, büyük oranda gelecek sezon Devler ligi'nde yer almayı garantiledi. Leicester City, gelecek hafta sahasında Brighton'u konuk edecek.