Leicester, Galatasaray'ın da listesindeki Okazaki'yi bırakmıyor

Premier League ekiplerinden Leicester City forması giyen'ye talipler artarken, mavi-beyazlı ekip Japon oyuncuyu göndermek istemiyor.Premier League'de düşmeme mücadelesi veren, Leicester City'e Okazaki'nin transferi için teklifte bulundu ancakbu teklifi geri çevirdi.İngiliz basınında yer alan haberde Leicester City'nin,için de zaman zaman adı geçen Okazaki'yi sezon sonuna kadar kadroda tutmak istediği belirtildi.Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Okazaki, Leicester formasıyla Premier League'de 13 maçta süre aldı ancak Japon oyuncu bu maçların sadece birine ilk 11'De yer buldu.