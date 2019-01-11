Leicester, Galatasaray'ın da listesindeki Okazaki'yi bırakmıyor

Premier League ekiplerinden Leicester City forması giyen Shinji Okazaki'ye talipler artarken, mavi-beyazlı ekip Japon oyuncuyu göndermek istemiyor.
Premier League'de düşmeme mücadelesi veren Huddersfield, Leicester City'e Okazaki'nin transferi için teklifte bulundu ancak Leicester City bu teklifi geri çevirdi.
İngiliz basınında yer alan haberde Leicester City'nin, Galatasaray için de zaman zaman adı geçen Okazaki'yi sezon sonuna kadar kadroda tutmak istediği belirtildi.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Okazaki, Leicester formasıyla Premier League'de 13 maçta süre aldı ancak Japon oyuncu bu maçların sadece birine ilk 11'De yer buldu.
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Premier League'de düşmeme mücadelesi veren Huddersfield, Leicester City'e Okazaki'nin transferi için teklifte bulundu ancak Leicester City bu teklifi geri çevirdi.
İngiliz basınında yer alan haberde Leicester City'nin, Galatasaray için de zaman zaman adı geçen Okazaki'yi sezon sonuna kadar kadroda tutmak istediği belirtildi.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Okazaki, Leicester formasıyla Premier League'de 13 maçta süre aldı ancak Japon oyuncu bu maçların sadece birine ilk 11'De yer buldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın