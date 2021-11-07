Leicester, Elland Road'da yine yenilmedi

Leicester City, Elland Road'da Leeds United ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Leicester, Elland Road'da yine yenilmedi
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07 Kasım 2021 18:58
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Leeds United ile Leicester City karşı karşıya geldi. Elland Raod'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Ev sahibi ekip 26. dakikada Raphinha'nın golüyle öne geçti. Leicester, 28. dakikada Harvey Barnes ile skoru eşitledi.

Leicester'ın 67'de Ademola Lookman ile bulduğu gol VAR kontrolü sonrası iptal edildi.

Leicester'da Çağlar Söyüncü maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Leicester, Leeds'in evi Elland Road'da oynadığı son 6 maçta hiç kaybetmedi.

Bu sonucun ardından Leicester 15 puana, Leeds ise 11 puana yükseldi.

Leicester, milli ara sonrası Chelsea ile karşılaşacak. Leeds ise Tottenham deplasmanına gidecek.


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