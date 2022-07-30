Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda sağ stoper arayışlarına devam ediyor. İngiltere piyasasında Axel Tuanzebe ve Jannik Vestergaard için temaslarda bulunan Trabzonspor, Leicester City'den 'göndermeyi düşünmüyoruz' cevabını almıştı. Ancak Premier Lig ekibi tavır değiştirdi ve Vestergaard konusunda gelecek teklifleri değerlendirme kararı verdi.



Karadeniz ekibi tekrar harekete geçerken, görüşmeler başladı. Danimarkalı stoperi teknik direktör Abdullah Avcı çok istiyor. Hatta 29 yaşındaki savunmacı, tecrübeli teknik adamın yönetime verdiği listedeki önceliklerinden.



Trabzonspor, kulübüyle 2024'e kadar kontratı bulunan Vestergaard'ı kiralama formülüyle kadrosuna katmayı planlıyor.





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