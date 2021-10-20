Leicester'da bir makine! Spartak'ı 4 golle yıktı...

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta maçında Leicester City, deplasmanda Spartak Moskova'yı Daka'nın attığı gollerle 4-3 mağlup etti ve bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyeti aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Leicester'da bir makine! Spartak'ı 4 golle yıktı...
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20 Ekim 2021 19:26
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta karşılaşmasında Spartak Moskova, Leicester City'i konuk etti.

Otkrytiye Arena'da oynanan müsabaka, Leicester City'nin 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

Leicester'a galibiyeti getiren golleri 45., 48., 54. ve 79. dakikalarda Patson Daka kaydetti. Spartak Moskova'nın gollerini ise 44. dakikada Larsson ile 11. ve 86. dakikalarda Sobolev attı.

Leicester City tarihinde bir Avrupa kupasında hat-trick yapan ilk oyuncu olan Patson Daka, Avrupa'da hat-trick yapan ilk Zambiyalı oyuncu olmayı başardı.

Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, mücadelede 90 dakika forma giydi.

Bu sonucun ardından Leicester, Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. 2. mağlubiyetini alan Spartak ise 3 puanda kaldı.

Leicester ile Spartak, 4. hafta maçında King Power Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.


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