Leicester'da ayrılık: Youri Tielemans

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Youri Tielemans, Leicester City'nin kötü gidişatı nedeniyle sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Leicester'da ayrılık: Youri Tielemans
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16 Mayıs 2023 15:20
İngiltere Premier Lig'de Leicester City için devam eden facia sezona, bir de yıldız kaybı damga vuracak!

Sözleşmesi biten milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün bitecek sözleşmesinin ardından Atletico Madrid'e imza atması beklenirken; Youri Tielemans da veda kararı aldı.

İngiliz basınındaki haberlere göre, 26 yaşındaki Belçikalı yıldız sezon sonunda takımdan bedelsiz şekilde ayrılacak. Çağlar'ın da takımdan ayrılmasıyla ihtimaliyle beraber Leicester, daha şimdiden iki oyuncusuyla bonservis kazanmadan vedalaşacak.

ŞİMDİLİK TALİP YOK

26 yaşındaki yıldız isim takımdan ayrılacağını büyük oranda netleşmiş olsa bile, şu an için nereye transfer olacağı netlik kazanmadı.

Geçen sezon Youri Tielemans'a Arsenal'in yüksek ilgisi olsa da, Leicester'ın oyuncusunu satmaması sebebiyle yıldız isim takımda kaldı.

4 SEZON 134 MAÇ

Leicester'da geçirdiği 4 sezonda 134 maça çıkan Tielemans, 25 gol ve 20 asistlik katkı verdi.

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