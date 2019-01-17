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Leicester City'den Fenerbahçe'ye cevap

Fenerbahçe'nin, Japon golcü için kapısını çaldığı Leicester City şu yanıtı verdi: Onu unutun, Slimani'nin bonservisini alın.

Kaynak: Sabah
Leicester City'den Fenerbahçe'ye cevap
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17 Ocak 2019 14:52
Transfer döneminde birçok önemli ismi listesine alan F.Bahçe, yine Leicester City ile temaslarda bulundu.

Sarı lacivertliler, sezon başında kiraladığı Islam Slimani'yi gönderip, Shinji Okazaki'yi istediği İngiliz ekibinden olumsuz yanıt aldı.

Ada temsilcisi, 32 yaşındaki Japon golcüyü kadrosunda tutmak istediğini belirtip, "Slimani'nin bonservisini almak isterseniz görüşmelere başlayabiliriz" dediği öğrenildi.

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