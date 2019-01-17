Leicester City'den Fenerbahçe'ye cevap

Transfer döneminde birçok önemli ismi listesine alan F.Bahçe, yine Leicester City ile temaslarda bulundu.
Sarı lacivertliler, sezon başında kiraladığı Islam Slimani'yi gönderip, Shinji Okazaki'yi istediği İngiliz ekibinden olumsuz yanıt aldı.
Ada temsilcisi, 32 yaşındaki Japon golcüyü kadrosunda tutmak istediğini belirtip, "Slimani'nin bonservisini almak isterseniz görüşmelere başlayabiliriz" dediği öğrenildi.
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Sarı lacivertliler, sezon başında kiraladığı Islam Slimani'yi gönderip, Shinji Okazaki'yi istediği İngiliz ekibinden olumsuz yanıt aldı.
Ada temsilcisi, 32 yaşındaki Japon golcüyü kadrosunda tutmak istediğini belirtip, "Slimani'nin bonservisini almak isterseniz görüşmelere başlayabiliriz" dediği öğrenildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın