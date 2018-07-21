Leicester City'den Ahmed Musa için transfer cevabı!

Nijeryalı golcü için nabız yoklayacak olan Cim Bom, ligin başlamasına 1 aydan kısa bir süre kalmışken, bu transferi bir an önce bitirmeyi planlıyor. Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcunun kulübü ile de en yakın zamanda temas kuracağı edinilen bilgiler arasında.

Premier Lig takımlarından, Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunaniçin Suudi Arabistan'dan transfer teklifi aldı.Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Nijeryalı yıldız için'luk teklifte bulunurken Leicester City, teklifi reddetti.2016 yılında CSKA Moskova'dan 19.5 milyon Euro'ya transfer edilen Musa, 2018 Dünya Kupası'nda 2 gol atarak yıldızlaşmıştı.