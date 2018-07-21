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Leicester City'den Ahmed Musa için transfer cevabı!

Leicester City, Galatasaray'ın transfer gözde ismi Ahmed Musa için Al Nassr'den gelen 13.5 milyon Euro'luk transfer teklifini kabul etmedi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Leicester City'den Ahmed Musa için transfer cevabı!
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21 Temmuz 2018 18:02
Premier Lig takımlarından Leicester City, Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Ahmed Musa için Suudi Arabistan'dan transfer teklifi aldı.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Nijeryalı yıldız için 13.5 milyon Euro'luk teklifte bulunurken Leicester City, teklifi reddetti.

DÜNYA KUPASI'NDA YILDIZINI PARLATTI

2016 yılında CSKA Moskova'dan 19.5 milyon Euro'ya transfer edilen Musa, 2018 Dünya Kupası'nda 2 gol atarak yıldızlaşmıştı.

Nijeryalı golcü için nabız yoklayacak olan Cim Bom, ligin başlamasına 1 aydan kısa bir süre kalmışken, bu transferi bir an önce bitirmeyi planlıyor. Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcunun kulübü ile de en yakın zamanda temas kuracağı edinilen bilgiler arasında.

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