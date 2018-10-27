Leicester City'de şok! Kulüp helikopteri düştü...

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takım sahibitaşıdığı belirtilenkulüp otoparkındayaptığı belirtildi.İngiliz basınında ve televizyonlarında son dakika gelişmesi olarak aktarılan olayda, Srivaddhanaprabha'nın sürekli olarak maçlardan sonra helikopteri sahanın ortasından kaldırarak evine veya tesislere gittiği belirtildi.Görgü tanıkları,gittiğini belirtti.Henüz Srivaddhanaprabha'nın veya herhangi birinin sağlık durumuyla ilgili bilgi geçilmedi.Leicester efsanesi, sosyal medya hesabından, "Leicester City takım sahiplerini taşıyan helikopterin tesislerin otoparkında kaza yaptığını duydum" yazdı.