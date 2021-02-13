Leicester City'de Rachid Ghezzal tepkisi

Rachid Ghezzal'ın Beşiktaş'ta gösterdiği üst düzet performans, Leicester City taraftarını tepkisine yol açtı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Leicester City'de Rachid Ghezzal tepkisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2021 12:49
Rachid Ghezzal'ın Beşiktaş forması altında başarılı bir grafik çizmesi, Leicester City taraftarını sinirlendirdi.

Leicester City taraftarları, Brendan Rodgers liderliğindeki teknik kadronun, Beşiktaş'la bu sezon net bir şekilde parlayan Rachid Ghezzal'ın becerilerini kullanmadaki başarısızlığına büyük şaşkınlıklarını dile getirdiler.

Taraftarlar, Ghezzal'ın kiralanmasıyla ilgili teknik direktör Brendon Rodgers'ı sosyal medyada eleştirdiler.

SAMBADE MİLLİ TAKIMDA

Öte yandan, Beşiktaş'ta bir dönem kaleci antrenörlüğü yapan Jose Sambade, İspanya Milli Takımı'nda kaleci antrenörü oldu. Sambade, Bilic döneminde Beşiktaş'ta kaleci antrenörü olarak görev alıyordu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için