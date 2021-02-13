Leicester City'de Rachid Ghezzal tepkisi

Rachid Ghezzal'ın Beşiktaş forması altında başarılı bir grafik çizmesi, Leicester City taraftarını sinirlendirdi.



Leicester City taraftarları, Brendan Rodgers liderliğindeki teknik kadronun, Beşiktaş'la bu sezon net bir şekilde parlayan Rachid Ghezzal'ın becerilerini kullanmadaki başarısızlığına büyük şaşkınlıklarını dile getirdiler.



Taraftarlar, Ghezzal'ın kiralanmasıyla ilgili teknik direktör Brendon Rodgers'ı sosyal medyada eleştirdiler.



SAMBADE MİLLİ TAKIMDA



Öte yandan, Beşiktaş'ta bir dönem kaleci antrenörlüğü yapan Jose Sambade, İspanya Milli Takımı'nda kaleci antrenörü oldu. Sambade, Bilic döneminde Beşiktaş'ta kaleci antrenörü olarak görev alıyordu.



