Leicester City üstünlüğünü koruyamadı!

Premier Lig 3. hafta mücadelesinde Leicester City, sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi.



King Power Stadium'da oynanan maçı Southampton 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 68 ve 84. dakikalarda Adams kaydetti.



Leicester City'nin tek golü 54. dakikada Maddison'dan geldi.



Alınan bu sonucun ardından Southampton puanını 4'e çıkardı. Leicester City 1 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Southampton Manchester United'ı konuk edecek. Leicester City ise Chelsea deplasmanına gidecek.





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