Leicester City - Tottenham maçı canlı olarak Tuttur'da

Leicester City ile Tottenham Hotspur İngiltere Premier Lig mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Leicester'ın kazanmasına 2,70'lik oran verilirken Tottenham'ın kazanmasına 1,95 ve beraberliğe ise 3,10'luk oran belirlendi. Maçın 2,5 ALT oranı 1,86 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,58 olarak değerlendirildi.
LEICESTER CITY - TOTTENHAM MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,46 olurken karşılıklı gol yok oranı ise 2,01 olarak değerlendirildi.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Leicester City atar oranı 1,93 olurken ilk golü Tottenham atar oranı 1,67 ve gol olmaz oranı ise 5,40 olarak değerlendirildi.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Leicester'ın kazanmasına 2,70'lik oran verilirken Tottenham'ın kazanmasına 1,95 ve beraberliğe ise 3,10'luk oran belirlendi. Maçın 2,5 ALT oranı 1,86 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,58 olarak değerlendirildi.
LEICESTER CITY - TOTTENHAM MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,46 olurken karşılıklı gol yok oranı ise 2,01 olarak değerlendirildi.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Leicester City atar oranı 1,93 olurken ilk golü Tottenham atar oranı 1,67 ve gol olmaz oranı ise 5,40 olarak değerlendirildi.