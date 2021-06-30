Leicester City, Patson Daka'yı bitirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, forvet oyuncusu Patson Daka'yı transfer etti.

Haber; AA
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Leicester City, Patson Daka'yı bitirdi
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30 Haziran 2021 13:30
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, forvet oyuncusu Patson Daka'yı yaklaşık 30 milyon euro bedelle renklerine bağladı.

İngiliz temsilcisinden yapılan açıklamada, Avusturya'nın Salzburg takımında forma giyen 22 yaşındaki Zambiyalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2017 yılından bu yana Salzburg ile 125 maça çıkan ve 68 gol atan Daka, 4'ü lig olmak üzere toplam 7 kupa şampiyonluğu yaşadı.


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