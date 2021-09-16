Leicester City'nin sahasında Napoli'yi konuk ettiği UEFA Avrupa Ligi maç merakla bekleniyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Leicester City'nin kazanmasına 2,04'lük oran belirlerken Napoli'nin kazanmasına 2,60 ve beraberliğe ise 2,85'lik oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranı 1,66 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,67 olarak açıklandı.
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İLK GOLÜ KİM ATAR?
Karşılaşmada Leicester City'nin ilk golü atmasına 1,65'lik oran verilirken ilk golü Napoli'nin atmasına 1,87 ve Gol olmaz oranı ise 9,00 olarak duyuruldu.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Leicester City - Napoli maçına özel olarka açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,52 olarak açıklandırken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,82 olarak belirlendi.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Leicester City'nin kazanmasına 2,04'lük oran belirlerken Napoli'nin kazanmasına 2,60 ve beraberliğe ise 2,85'lik oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranı 1,66 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,67 olarak açıklandı.
LEICESTER CITY - NAPOLI MAÇINA TUTTUR'DA CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Karşılaşmada Leicester City'nin ilk golü atmasına 1,65'lik oran verilirken ilk golü Napoli'nin atmasına 1,87 ve Gol olmaz oranı ise 9,00 olarak duyuruldu.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Leicester City - Napoli maçına özel olarka açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,52 olarak açıklandırken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,82 olarak belirlendi.
YENİ ÜYELERE ÖZEL 300 TL BONUS
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