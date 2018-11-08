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Leicester City maça özel forma ile çıkacak

Leicester City, helikopter kazasında hayatını kaybeden kulüp sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nın anısına Burnley'yi konuk edeceği maça özel forma ile çıkacak.

Kaynak: AA
Leicester City maça özel forma ile çıkacak
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08 Kasım 2018 13:14
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, helikopter kazasında hayatını kaybeden kulüp sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nın anısına Burnley'yi konuk edeceği maça özel forma ile çıkacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, 10 Kasım Cumartesi günü King Power Stadı'nda Burnley ile oynanacak lig maçı öncesinde Vichai Srivaddhanaprabha'nın anısına video gösterimi yapılacağı ve iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi.

İki takımın da siyah kol bandıyla çıkacağı karşılaşmada Leicester Cityli futbolcular, ısınma sırasında ve ilk yarıda hazırlanan özel tişört ve formaları giyecek.

Srivaddhanaprabha'nın özel helikopteri, 27 Ekim akşamı Leicester City-West Ham United karşılaşmasının ardından havalandıktan hemen sonra, King Power Stadı'nın yanındaki otoparka çakılmıştı. Kaza sırasında Srivaddhanaprabha'nın yanı sıra, pilot dahil 4 kişi daha hayatını kaybetmişti. Leicester City'yi 2010 yılında 39 milyon sterlin karşılığında satın alan Srivaddhanaprabha, mütevazi bütçeli takımıyla 2015-2016 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşamış ve bu durum, İngiliz basınında "peri masalının gerçekleşmesi" olarak nitelendirilmişti.

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