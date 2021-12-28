Leicester City - Liverpool maçı canlı olarak Tuttur'da

Leicester City ile Liverpool, İngiltere Premier Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Maça canlı iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Abone Ol
Leicester City - Liverpool maçı canlı olarak Tuttur'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Aralık 2021 11:44
İngiltere Premier Lig'in zorlu mücadelesinde Leicester City ile Liverpool kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.

Karşılaşmayı Leicester City'nin kazanmasına 5,50'lik oran duyurulurken Liverpool'un kazanmasına 1,24'lük oran duyuruldu. Maçın beraberlik oranı 4,60, 2,5 ÜST oranı 1,24 ve 2,5 ALT oranı ise 2,80 ile bültende yer aldı.

LEICESTER CITY - LIVERPOOL MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Mücadelede karşılıklı gol olmasına 1,37'lik oran açıklanırken Karşılıklı gol yok oranı ise 2,17 olarak belirtildi.

İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Zorlu mücadelede ilk golü Leicester City'nin atmasına 2,60, ilk golü Liverpool'un atmasına 1,28 ve Gol olmaz seçeneğine ise 24,00 oran duyuruldu.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.