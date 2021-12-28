Leicester City - Liverpool maçı canlı olarak Tuttur'da

İngiltere Premier Lig'in zorlu mücadelesinde Leicester City ile Liverpool kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmayı Leicester City'nin kazanmasına 5,50'lik oran duyurulurken Liverpool'un kazanmasına 1,24'lük oran duyuruldu. Maçın beraberlik oranı 4,60, 2,5 ÜST oranı 1,24 ve 2,5 ALT oranı ise 2,80 ile bültende yer aldı.
LEICESTER CITY - LIVERPOOL MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede karşılıklı gol olmasına 1,37'lik oran açıklanırken Karşılıklı gol yok oranı ise 2,17 olarak belirtildi.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Zorlu mücadelede ilk golü Leicester City'nin atmasına 2,60, ilk golü Liverpool'un atmasına 1,28 ve Gol olmaz seçeneğine ise 24,00 oran duyuruldu.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmayı Leicester City'nin kazanmasına 5,50'lik oran duyurulurken Liverpool'un kazanmasına 1,24'lük oran duyuruldu. Maçın beraberlik oranı 4,60, 2,5 ÜST oranı 1,24 ve 2,5 ALT oranı ise 2,80 ile bültende yer aldı.
LEICESTER CITY - LIVERPOOL MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede karşılıklı gol olmasına 1,37'lik oran açıklanırken Karşılıklı gol yok oranı ise 2,17 olarak belirtildi.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Zorlu mücadelede ilk golü Leicester City'nin atmasına 2,60, ilk golü Liverpool'un atmasına 1,28 ve Gol olmaz seçeneğine ise 24,00 oran duyuruldu.