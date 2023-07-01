Leicester City, Harry Winks'i kadrosuna kattı

Championship ekibi Leicester City, Tottenham Hotspur forması giyen İngiliz orta saha oyuncusu Harry Winks'i 11 milyon euro karşılığında transfer etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Leicester City, Harry Winks'i kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2023 16:44
Premier Lig'e veda eden Leicester City, yeniden üst lige çıkma adına kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

İngiliz ekibi, Tottenham Hotspur forması giyen 27 yaşındaki Harry Winks'i kadrosuna kattığını açıkladı. 

Tottenham'a bu transfer için 11 milyon euro ödeneceği belirtilirken, tecrübeli orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

8 SEZON FORMA GİYDİ 

Tottenham'ın altyapısında yetişen ve 8 sezon Tottenham forması giyen Harry Winks, bu forma altında 203 karşılaşmaya çıkarken 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi. 

İngiliz oyuncu geçtiğimiz sezon Sampdoria'ya kiralanmış, İtalyan ekibinde de 20 karşılaşmada görev almıştı. 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery