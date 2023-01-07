Leicester City, FA Cup'ta bir üst turda!

İngiltere FA Cup 3. tur maçında Leicester City, deplasmanda İngiltere 2. Lig ekibi Gillingham'ı 1-0 mağlup etti ve turnuvada adını bir üst tura yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Leicester City, FA Cup'ta bir üst turda!
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07 Ocak 2023 17:29
İngiltere FA Cup 3. tur maçında Leicester City, deplasmanda İngiltere 2. Lig ekibi Gillingham ile karşılaştı. 

MEMS Priestfield Stadium'da oynanan maçı Leicester City 1-0 kazandı. Konuk ekibe turu getiren golü 56. dakikada Iheanacho kaydetti. Leicester maçın başından itibaren etkili oyununu sürdürse de bunu skora yansıtamadı. Karşılaşmada başka gol çıkmayınca Leicester maçı 1-0 kazandı.

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Leicester City, turnuvada adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
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